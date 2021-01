Das Jahr 2021 beginnt für den Basdorfer Ortsbeirat in gewisser Weise ausgesprochen sonnig. Erstmals nimmt Ortsvorsteher Peter Liebehenschel in den neuen Räumen des Ortsbeirates den Kühlschrank in Betrieb, er setzt die Kaffeemaschine in Gang, packt Geschirr aus, er verfügt über schnelles Interne...