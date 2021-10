Wohnungsneubau Schlag auf Schlag: In Schönerlinde stehen die Projektverantwortlichen für das Heidekraut-Quartier auf dem Gaspedal. Sie wollen in zwei Bauabschnitten knapp 400 Mietwohnungen schaffen. Das Echo darauf ist in Schönerlinde durchaus gespalten. Eine hitzige Debatte entsteht.