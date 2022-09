Das Tauziehen um das größte Wohnbauprojekt in Bernau , die geplante Gartenstadt mit rund 2000 neuen Wohnungen auf dem Gelände des früheren Heeresbekleidungsamtes an der Schwanebecker Chaussee, entwickelt sich immer mehr zum Krimi. Nachdem die Stadtverordneten in der vergangenen Woche teure Extra-...