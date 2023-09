An der Birkholzer Allee in Lindenberg soll ein Wohngebiet entstehen, bei den Einwohnern ist das Vorhaben durchaus umstritten. Die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen hat einen Antrag auf eine Online-Befragung eingebracht. Die Gemeindevertretung verwies ihn in ihrer jüngsten Sitzung in den Hauptausschu...