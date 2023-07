Größere Wohnungsbauprojekte sind in Panketal eine echte Seltenheit geworden. Das aktuell letzte verbliebene Vorhaben dieser Art nimmt derzeit im Eichenring in Schwanebeck – direkt an der Grenze zu Berlin und unweit des Helios Klinikums in Buch – Gestalt an. Etwa 220 Wohnungen werden dort gebau...