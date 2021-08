Die Stadt Werneuchen wächst – und davon profitieren durchaus auch die Ortsteile. So steigt auch in Willmersdorf der Bedarf an Baugrundstücken. Die Kommune hat darauf regiert und eine Ergänzungssatzung „In Willmersdorf 100“ vorgelegt. Für die Offenlage des Entwurfs vom Mai dieses Jahres gab es von den Stadtverordneten dafür in der jüngsten Sitzung grünes Licht.

Der Aufstellungsbeschluss war bereits in dem Gremium im April gefasst word...