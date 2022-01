Die Untere Jagdbehörde des Landkreises Barnim kann zurzeit keine Jagdscheine erteilen oder verlängern. Das teilt die Kreisverwaltung in Eberswalde mit. Betroffen sind rund 450 Jägerinnen und Jäger im Landkreis. Hintergrund sei, dass es „den Unteren Jagdbehörden im Land Brandenburg derzeit nicht möglich ist, die jagdrechtliche und waffenrechtliche Zuverlässigkeit sowie die persönliche Eignung im Sinne des Waffengesetzes vollumfänglich zu prüfen“.

Bisher sind nach der Waffengesetzdurchführungsverordnung im Land Brandenburg einzig die Polizeipräsidien zur Einholung der zur Prüfung notwendigen Informationen berechtigt. Eine entsprechende Ermächtigungsgrundlage für die Unteren Jagdbehörden ist nicht gegeben. Ein Erlass des Innenministeriums in Potsdam, der die Regelungslücke kurzfristig beseitigt hatte, wurde nach Angaben des Barnimer Landratsamtes am 8. September 2021 aufgehoben, so dass die Waffenbehörden in den Polizeipräsidien zukünftig keine Prüfung der waffenrechtlichen Zuverlässigkeit oder persönlichen Eignung im Rahmen der Amtshilfe für die Unteren Jagdbehörden mehr durchführen. Grund für diese Entscheidung sei eine nicht erfolgte, aber beabsichtigte Änderung im Jagdgesetz des Landes gewesen.