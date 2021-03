Dieses Video verzückt den Barnim. Seit Freitag tanzen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Immannuel Klinikums Bernau zum Hit Jerusalema des südafrikanischen Künstlers Master KG. Gut sechs Minuten lang fährt die Kamera durch die Stationen und Serviceabteilungen des Krankenhauses – und überall wird getanzt. Ärzte, Pflegepersonal, die Verwaltung und der Service sind mit von der Partie. Das Intro auf dem Kontrabass spielt kein Geringerer als der Chefarzt der Herz- und Gefäßchirurgie, Prof. Dr. med. Johannes Maximilian Albes, live ein. Doch wie kam es dazu?

Der Wunsch kam kurz vor Weihnachten auf

„Kurz vor Weihnachten kamen mehrere Mitarbeitende auf uns zu und sagten, dass sie sich gern an der Jerusalema-Challenge beteiligen würden“, erinnert sich Paula Blanck von der Kommunikationsabteilung des Klinikums. Bei der Challenge machen seit Monaten weltweit vor allem Mitarbeiter aus sozialen Berufen mit. Zum Ohrwurm „Jerualema“ drehen sie eigene Videos, in denen Polizisten, Pflegekräfte, Rettungssanitäter und Feuerwehrleute die Tanzschritte aus dem Originalvideo des Künstlers imitieren.

Überstunden für die Proben

Youtube Immuanel Klinikum Bernau tanzt bei der Jerusalema-Challenge Im Bernauer Klinikum wurden danach Listen ausgehängt, auf denen gefragt wurde, wer überhaupt im Video tanzen möchte. „Wir mussten uns zunächst einen Überblick verschaffen“, erzählt Paula Blanck. Das Interesse hat sie dann durchaus beeindruckt. „Über 100 Leute aus dem Haus haben sich in die Listen eingetragen.“

Viele kamen in den folgenden Wochen für die gemeinsamen Proben früher zur Arbeit oder blieben nach der Schicht noch länger. „Die Kolleginnen haben abteilungs- und stationsweise gemeinsam geprobt“, berichtet Paula Blanck. „Die Tanzschritte haben sie sich gegenseitig beigebracht.“

Lizenz zum Tanzen rechtzeitig gesichert

Jerusalema-Challenge So schön tanzt das Immanuel Klinikum Bernau auf YouTube Bernau Paula Blanck und Daniela Zacharias, die als Koordinatorin für Qualitätsmanagement im Klinikum arbeitet, haben sich derweil beim Musikkonzern Warner um die Rechte gekümmert. „Wir haben die Lizenz erworben, das Video mit der Musik von Master KG drehen und auf unseren Kanälen veröffentlichen zu dürfen“, erklärt Daniela Zacharias. Andernorts waren Challenge-Teilnehmer in Schwierigkeiten geraden, weil sie die Rechteinhaber nicht um Erlaubnis gebeten hatten. Auch in den Barnimer Foren der sozialen Netzwerke war am Wochenende vielfach vermutet worden, dass dem Klinikum Ärger drohen könnte. „Nein, wir waren uns der Situation bewusst und haben das im Vorfeld geregelt“, beruhigt Daniela Zacharias. Was die Lizenz gekostet hat, darf und will das Klinikum nicht verraten.

Gemeinsam Spaß haben

Für Daniela Zacharias spielt das auch keine Rolle. „Uns war etwas anderes wichtig. Wir wollten, dass die Mitarbeiter nach einem anstrengenden und auch emotional herausforderndem Jahr gemeinsam etwas Spaß haben können. Die Sehnsucht nach Freude war zuletzt sehr groß. Das haben wir gespürt.“ Zwei Monate dauerten die Dreharbeiten mit einer DJI-Kamera auf den Stationen insgesamt. Anschließend schnitt Paula Blanck die Szenen zusammen.

„Mein WhatsApp-Account ist explodiert“

Das Ergebnis kann sich durchaus sehen und hören lassen. „Als das Video am Freitag veröffentlicht wurde, ist mein WhatsApp-Account explodiert“, erzählt Daniela Zacharias. „Das war schon berührend, wie die Menschen in der Klinik reagiert haben.“ Paula Blanck sagt, die Challenge habe das Gemeinschaftsgefühl gestärkt. „Ich hatte das Gefühl, dass unsere Kollegen dankbar dafür waren und es genossen haben, mal wieder lächeln zu dürfen.“ Am Ende sei das auch wichtiger als der warme Applaus von draußen. „Den nehmen wir gern mit, aber in erster Linie haben wir das für uns gemacht.“

Wie heißt es dazu im Begleittext auf Youtube: „Auch bei uns tobt Corona. Auch wir sind herausgefordert, manchmal überfordert, manchmal sprach- und ratlos. Und manchmal hilft dann nur: Kopf aus, Musik an. Nicht für die Klicks, nicht für Attention. Nur für uns. Wie lange haben wir alle schon nicht mehr gefeiert und getanzt? Uns allen fehlt es so sehr, da kam die Jerusalema Dance Challenge genau richtig! Wir hoffen, Sie lassen sich von uns anstecken und vergessen einen Moment alle Sorgen. Halten wir durch, auf dass bald bessere Zeiten kommen.“

Bis Montagabend wurde das Video mehr als 5300-mal aufgerufen.