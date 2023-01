Eine neue Kinderarztpraxis ist jetzt in Klosterfelde eröffnet worden. Betrieben wird sie vom Medizinischen Versorgungszentrum (MVZ), das wie das Immanuel Klinikum zur Krankenhaus Bernau GmbH gehört. Unter dem Dach des MVZ in der Bahnhofstraße 11 befinden sich außerdem Praxen für Gynäkologie und Geburtshilfe sowie für Allgemeinmedizin.

Um die Kinder und Jugendlichen kümmert sich Dr. Tatjana Gabbert, die auch ärztliche Leiterin des MVZ Klosterfelde ist. „Mit Frau Dr. Gabbert erhält das MVZ eine erfahrene und spezialisierte Kinderärztin“, erklärt die Sprecherin des Immanuel Klinikums , Paula Blanck. Nach dem Medizinstudium und dem Großteil ihrer Facharztausbildung an der Berliner Charité beendete Tatjana Gabbert ihre Facharztweiterbildung am Helios-Klinikum Berlin Buch . Dort bildete sie sich im Anschluss an die Facharztreife noch kinderchirurgisch weiter, bevor sie an das Sozialpädiatrische Zentrum und Epilepsiezentrum Neuruppin wechselte. Dort widmete sich die Ärztin der spezialisierten Ausbildung in der Diagnostik und Betreuung von verhaltensauffälligen sowie chronisch kranken Kindern und solchen mit seltenen Erkrankungen und Behinderungen.