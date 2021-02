Die Gemeinde Ahrensfelde will für den Monat Februar auf die Erhebung von Beiträgen für die Betreuung von Mädchen und Jungen in den Kindertagesstätten und dem Hort verzichten. Ein entsprechender Beschluss soll in der Sitzung der Gemeindevertretung am kommenden Montag (Beginn 19 Uhr im Orts- und...