Auf werdende Eltern prasselt viel ein. Wann müssen welche Anträge eingereicht werden? Wie funktioniert der Umgang mit dem Arbeitgeber am besten? Was ist in Hinblick aufs Elterngeld und die Elternzeit ratsam? Bei diesen und vielen weiteren Fragen bietet die Schwangeren-Beratung des Deutschen Roten Kreuzes in Bernau ihre Hilfe an. (Symbolbild) © Foto: Mascha Brichta/dpa