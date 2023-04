Gibt es in Ahrensfelde bald eine Solarpflicht für Wohngebäude?

Klimaschutz in Kommunen

In den Bebauungsplänen der Kommune könnte eine Verpflichtung zur Errichtung von Photovoltaik-Anlagen festgeschrieben werden. Dies wird in einer Petition gefordert. Was sagt die Gemeindevertretung dazu?