Seit mehreren Tagen ist die Ernte in Lobetal in vollem Gange. Landwirt Tobias Böttcher ist zufrieden mit den Erträgen. Er berichtet: „Wir fahren in diesem Jahr eine durchschnittliche Ernte mit 2,5 Tonnen pro Hektar ein. Der April und Mai waren sehr feucht und kühl, der Juni trocken. So mussten die Pflanzen keine große Wurzel ausbilden, weil im April und Mai genügend Wasser vorhanden war. Diese Wurzelmasse fehlte dann aber im Juni, sodass d...