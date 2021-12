Weihnachten ist ja auch das Fest der Vergebung. Und um die bittet die Stadtverwaltung all jene, die in den vergangenen Wochen vergeblich um die Abholung der Säcke mit dem Laub von Straßenbäumen gewartet haben. Nicht nur in der Stadtverwaltung, auch bei MOZ hatten sich Bernauer zuletzt darüber be...