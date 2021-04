Sonntagsheld. So wurde Steffen Pahl schon von Kunden genannt. Es ist ein Kompliment, das ihm seine Arbeit versüßt. Der Randberliner liefert als „Schrippendealer“ Brötchen und Brot, frisch aufgebacken und in verschiedenen Sorten, direkt an die Haustür.

Service in Bernau, Panketal und Wandlitz ...