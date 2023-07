Ein 64-jähriger Mann ist in Bernau bei Berlin (Landkreis Barnim) von drei Unbekannten geschlagen und getreten worden.

Gegen halb zwei Uhr nachts haben am Mittwoch, den 26. Juli, zwei männliche Täter und eine Täterin einen 64-Jährigen Mann verfolgt und krankenhausreif geschlagen. Die Gruppe von dunkel, teilweise in Jogginghosen, gekleidet überfiel den Mann an der Ecke Jahnstraße/Ladeburger Chaussee.

Der 64-Jährige habe vermutlich Flaschen gesammelt. „Er hatte eine Tragetasche und einen Holzstab bei sich“, berichtet der Sprecher des Polizeipräsidiums Ost. Zuerst wurde das Opfer verfolgt und dann haben die mutmaßlichen Täter dem Opfer sein Stab entrissen. Mit diesem hat einer der Gruppe mehrmals auf ihn eingeschlagen. Als das Opfer schon auf dem Boden lag, haben die Täter ebenfalls mehrfach auf ihn eingetreten.

Danach flüchteten die Gruppe Unbekannter. Das Opfer konnte noch den Notruf wählen. Er sei mit schweren Kopfverletzungen in ein Krankenhaus gekommen, teilte die Polizei am Mittwoch mit.

Das Motiv der Tat ist derzeit noch unbekanntem. Die Polizei sucht nach Zeugen und bittet um Mithilfe.