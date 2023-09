Der Fall schockierte damals Bernau und Umgebung. Am frühen Morgen des 23. April 2020 ist die junge Daniela S. tot am Ufer der Panke aufgefunden worden. Für die Ermittler war schnell klar, dass es sich dabei um ein Verbrechen handelt. Nach mehr als drei Jahren gibt es eine Festnahme in dem Fall.

Wie ein Sprecher des Landgerichts Frankfurt (Oder) auf Nachfrage von MOZ.de bestätigt hat, ist der mutmaßliche Täter nun in Polizeigewahrsam.

Europäischer Haftbefehl: Mann in Österreich festgenommen

Bereits seit Anfang des Jahres 2023 steht ein 42-jähriger Mann aus Bernau im Verdacht, seine damals 32-jährige Ehefrau Daniela S. getötet zu haben. Auf der Grundlage eines europäischen Haftbefehls gelang es den Sicherheitsbehörden auf dem Flughafen in Wien, den Mann festzunehmen. Der mutmaßliche Mörder soll sich zuvor mehrere Monate lang in Thailand aufgehalten haben.

Kriminaltechniker sicherten nach dem Fund Spuren an dem mutmaßlichen Tatort. (Archivbild 23.04.2020)

© Foto: Dennis Lloyd Brätsch

Seit der Festnahme befindet sich der 42-Jährige in Österreich in Untersuchungshaft, wie Michael Smolski vom Landgericht Frankfurt (Oder) mitteilt. „Es gilt nun, die Details seiner Überstellung nach Deutschland zur Durchführung des Verfahrens zu klären“, so Smolski weiter.

Leiche wurde mit Kabelbindern um den Hals aufgefunden

Begonnen haben die Ermittlungen zu dem Fall am frühen Morgen des 23. April 2020. Wie die Polizeisprecherin Bärbel Cotte-Weiß damals vor Ort mitteilte, hatte eine Joggerin die 32-Jährige an jenem Tag gegen 6.55 Uhr leblos am Ufer der Panke aufgefunden. Der Tatort ist nicht weit entfernt von der Weißenseer Straße am Radfernweg Berlin-Usedom.