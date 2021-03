Erblickt hat ihn Sieglinde Thürling, die freudig die Fotos schickt. Der Storch ist zurück in Biesenthal. Und das noch im März.

Nicht in allen Jahren gelang diese frühe Rückkehr. Auch wenn der Biesenthaler Vogel nicht der erste in Brandenburg ist, so löst er doch bei den Betrachtern große Freude aus. Bis zu zwölf Brutpaare gibt es im Landkreis Barnim. Auch in der Nähe von Bad Freienwalde bis Gransee gibt es die Großvögel, die ihre Nester mit großer Akribie bauen und nun auf Brautschau gehen.