Insekten krabbeln, fliegen, schwimmen, sie sind in Pflanzen, in Tieren und in allen Biotopen zuhause. Das Wandlitzer Barnim-Panorama widmet den Insekten mittlerweile eine Sonderausstellung, die im Kern aus 15 Tafeln besteht. Der Name des Ausstellung: „Insekten – gefährdete Vielfalt“.