Die Wälder rund um Wandlitz sind in Sachen Verjüngung des Baumbestandes auf einem guten Weg. Zu dieser Einschätzung kommt der 43-jährige Wandlitzer Revierförster Philipp Kunze, der insgesamt für 6.100 Hektar Wald zuständig ist. Kunze befasst sich auch mit dem Badetourismus an den Wandlitzer Seen und hat bereits Pläne.