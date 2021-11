Nach der von der Landesregierung beschlossenen Verschärfung der Corona-Regeln in der Gastronomie ziehen Vertreter der Branche in Bernau erste Konsequenzen. Das Kabinett hatte am Nachmittag verkündet, den Zutritt in Gaststätten, Clubs und Diskotheken nur noch für Geimpfte und Genesene (2G) zuzula...