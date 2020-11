Nutzer des öffentlichen Personennahverkehrs in Panketal kennen es aus den Vorjahren: Der Fahrplanwechsel am 13. Dezember 2020 bei der Barnimer Busgesellschaft (BBG) zieht Veränderungen nach sich. In diesem Jahr fallen die Änderungen besonders umfangreich aus. Es gibt neue Buslinien sowie geänderte Abfahrtszeiten und Streckenführungen. In Panketal sind fünf Linien betroffen: 867, 868, 871, 891 und die Buslinie 900, darüber informiert die Barnimer Kreisverwaltung.

Die Buslinie 867 startet im 60-Minuten-Takt vom S-Bahnhof Zepernick, führt durch das Musikerviertel und endet wieder am S-Bahnhof Zepernick. Die Abfahrtszeiten der Linie verändern sich mit dem Fahrplanwechsel. Von Montag bis Freitag verkehrt die Linie dann zwischen 4.46 Uhr (statt 4.38 Uhr) und 20.46 Uhr (statt 20.43 Uhr). Am Wochenende und an Feiertagen wird die Linie von 7.46 Uhr bis 20.46 Uhr bedient – zwei Stunden länger als zuvor.

Linie 867 wird mit Linie 868 verknüpft

Weitere Neuerung: Künftig werden alle Fahrten auf der Linie 867 mit der Linie 868 verknüpft. Die Linie 868 führt von Bernau-Süd über S-Bahnhof Bernau, Friedenstal und Schönow zum S-Bahnhof Zepernick und endet in der Poststraße in Zepernick. Werktags verkehren mit dem Fahrplanwechsel die Busse im 20-Minuten-Takt in der Zeit zwischen 4.44 Uhr und 21.43 Uhr. Bisher startete um 4.42 Uhr der erste Bus an der Poststraße in Richtung Bernau-Süd und um 20.02 Uhr der letzte. Spätere Busse bedienten auf der Linie 868 einzig den Abschnitt bis zum Wohnpark Friedenstal.

Auch am Wochenende sowie den Feiertagen wird die Zahl der Fahrten auf der Linie 868 ausgedehnt. So verkehren die Busse zwischen 7.06 Uhr und 20.06 Uhr im 60-Minuten-Takt – das macht einen zusätzlichen Bus, der morgens knapp eine halbe Stunde früher abfährt als zuvor.

In Schwanebeck verkehrt neue Linie 871

Ein neues Angebot der Barnimer Busgesellschaft für Panketal ist mit dem Fahrplanwechsel die Linie 871. Sie beginnt und endet an der Schule in Schwanebeck und führt zum Genfer Platz und zu Schwanebeck-Dorf. Die Linie verkehrt künftig im 120-Minuten-Takt montags bis freitags zwischen 4.30 Uhr und 22.30 Uhr sowie samstags, sonntags und an Feiertagen zwischen 6.30 Uhr und 19.30 Uhr. Alle Fahrten werden mit der Linie 900 verknüpft, die künftig zwischen Schwanebeck Schule und S-Bahnhof Bernau im Einsatz sein wird.

Veränderungen sind auch auf der Linie 891 angekündigt, die sich durch eine weitläufige Anbindung auszeichnet und nur werktags bedient wird. Schönwalde Bahnhof, Gorinsee, Hobrechtsfelde, S-Bahnhof Zepernick, Zepernick Malzmühle, Wohnpark Friedenstal und der BBG-Betriebshof werden auf der Strecke angefahren. Im Abschnitt zwischen S-Bahnhof Zepernick über Friedenstal zum BBG-Betriebshof fährt künftig der erste Bus um 5.26 Uhr (zuvor 6.19 Uhr) und der letzte um 20.26 Uhr (zuvor 18.32 Uhr) im 60-Minuten-Takt. Alle Fahrten werden mit der Linie 868 verknüpft.

Wie seit einigen Monaten schon gilt weiterhin: Alle Fahrten auf der gesamten Linienführung werden ab der Haltestelle Zepernick Seniorenheim über Buchenallee und Schönower Straße zum S-Bahnhof Zepernick umgeleitet und enden in Zepernick in der Poststraße. Grund dafür ist die Sperrung der Schönerlinder Straße im Bereich der Bahnüberführung. Die Bauarbeiten dauern voraussichtlich noch bis August 2021 an.

Linie 900 fährt mit Fahrplanwechsel bis S-Bahnhof Bernau

Erfreuliche Neuigkeiten gibt es für Nutzer des öffentlichen Personennahverkehrs in Panketal abschließend im Hinblick auf die Linie 900. Bis zum Fahrplanwechsel am 13. Dezember verkehren die Busse auf der Linie einzig werktags und nur zwischen Bahnhof Zepernick und Schwanebeck Schule. Künftig wird die Linie sowohl werktags von 4 Uhr bis 22 Uhr als auch am Wochenende und an Feiertagen zwischen 6 Uhr und 19 Uhr im 60-Minuten-Takt bedient.

Zudem wird montags bis freitags auf der Linie 900 im Abschnitt zwischen S-Bahnhof Zepernick und Schwanebeck Schule ein weiterer Bus eingesetzt, sodass zwei Busse je Stunde fahren. Diese sogenannten Verstärkerfahrten sind alle mit der Linie 868 verknüpft.