Exakt 1121 Unterschriften haben René Lieske und Uwe Wollin am Mittwochabend in der Stadtverordnetenversammlung an Bürgermeister André Stahl (Linke) übergeben. Die beiden Bernauer fordern den Bau einer Schwimmhalle in der Stadt, um den Schwimmunterricht für alle Kinder sicherzustellen und den Ge...