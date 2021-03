Die Deutsche Post plant eine weitere DHL Packstation in Bernau. Wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte, soll die Station voraussichtlich ab Mitte April am OBI-Baumarkt in Rehberge zur Verfügung stehen.

Dort können dann rund um die Uhr Pakete aufgegeben und abgeholt werden. Weitere Packstationen befinden sich an bereits an der Star-Tankstelle Schwanebecker Chaussee, in der Berliner Straße 45, an der Esso-Tankstelle Rüdnitzer Chaussee, im Forum Bernau und am Aldi-Markt an der Potsdamer Straße 1.

Gerade in Zeiten der Corona-Pandemie sei die Packstation besonders hilfreich, so die Post. Der direkte Kontakt zwischen Postbote und Paketempfänger werde vermieden. Damit entfalle eine mögliche Infektionsquelle.