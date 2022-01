In gleich drei Gemeinden des Niederbarnims sind am Wochenende Einbrüche angezeigt worden. Das teilte die Polizeidirektion Ost am Montag in Frankfurt/Oder mit. Aus einem Einfamilienhaus am Asternweg in Wandlitz nahmen die Diebe Schmuck und einen Thermomixer. Festgestellt wurde die Tat am Sonntag.

In ...