Mit Fotos aus Überwachungskameras sucht die Polizei nach EC-Kartendieben, die zwei Frauen in Bernau insgesamt mehr als 15.000 Euro gestohlen haben sollen. Die Taten haben sich bereits im Oktober 2022 ereignet, wie die Polizei am Mittwoch in Frankfurt (Oder) berichtete.

Der ersten Frau wurde am 17. Oktober eine Geldkarte entwendet, ein paar Tage darauf wurden mehr als 10.000 Euro von ihrem Konto abgehoben. Einer weiteren Frau ist die EC-Karte einen Tag später in einer Bank in Bernau gestohlen worden, anschließend wurde auch von ihrem Konto Geld abgebucht. Der Betrag belief sich auf knapp 5.400 Euro.

Wer diesen Mann erkennt, wird gebeten, die Polizei in Bernau zu informieren.

© Foto: Polizei Brandenburg

Wer diese Männer erkennt, wird gebeten, die Polizei in Bernau zu informieren.

© Foto: Polizei Brandenburg

Bis jetzt wurden die Täter nicht identifiziert, weshalb die Polizei um Mithilfe bittet. Wer die Personen auf den Bildern der Überwachungskameras erkennt oder Informationen zum Aufenthaltsort der Männer hat, wird gebeten, sich mit der Kriminalpolizei der Polizeiinspektion Barnim in Verbindung zu setzen. Erreichbar ist diese unter der Rufnummer 03338 3610. Hinweise können auch bei der Internetwache unter www.polizei.brandenburg.de eingereicht werden.