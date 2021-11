Nach einem Angriff auf einen 50-Jährigen Mann sucht die Polizei Zeugen in Biesenthal. Nach Angaben der Polizeidirektion Ost in Frankfurt/Oder hatte sich am Donnerstag in Biesenthal Folgendes zugetragen: Gegen 11.45 Uhr klingelte eine etwa 35 Jahre alte Frau bei dem 50 Jährigen an der Bahnhofsstra...