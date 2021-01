In Bernau soll es bald eine weitere DHL-Packstation geben. Wie die Deutsche Post mitteilte, soll sie Ende Januar 2021 an der Potsdamer Straße am Aldi-Markt aufgebaut werden. Es wäre die fünfte dieser Art in der Stadt.

An der neuen Packstation, die über 101 Fächer verfügen soll, kann man dann kontaktfrei und rund um die Uhr Sendungen verschicken und empfangen.

Vier DHL-Paketautomaten gibt es schon

Die anderen vier Paketautomaten von DHL in Bernau befinden sich an folgenden Standorten: an der Schwanebecker Chaussee (Star-Tankstelle), an der Berliner Straße 45, an der Rüdnitzer Chaussee 2 (Esso-Tankstelle) sowie an der Zepernicker Chaussee (Forum Bernau).

Kontaktlos in Corona-Zeiten

DHL hat den Packstations-Service im Jahr 2003 eingeführt und betreibt nach eigenen Angaben bundesweit inzwischen mehr als 6.500 Automaten. Geplant ist, die Zahl der Packstationen bis 2023 auf mindestens 12.000 zu verdoppeln. Gerade in Zeiten der Corona-Pandemie sei die Packstation besonders hilfreich, heißt es, da Kontakte zwischen Postbote und Paketempfänger vermieden werden würden.