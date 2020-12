Als mobilen Weihnachtspaketservice setzt die Deutsche Post zusätzlich einen DHL-Paketbus auf dem Bahnhofsvorplatz in Bernau ein. Er dient als mobiler Paketshop, an dem die Bernauer Kunden Retourenpakete und bereits online frankierte Pakete einliefern und benachrichtigte Sendungen abholen können. Ein Produktverkauf findet nicht statt.

Bis 31. Dezember im Einsatz

Am Paketbus bieten Postmitarbeiter Paketservices von Montag bis Freitag von 10 bis 18 Uhr und am Sonnabend von 10 bis 14 Uhr an, am Heiligabend und zu Silvester von 10 bis 14 Uhr. Zunächst wird dieser Service bis zum Jahresende angeboten.

Es wird empfohlen Päckchen und Pakete bis spätestens 19. Dezember, 12 Uhr, Briefe und Postkarten bis 22. Dezember abzugeben.