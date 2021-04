Die Deutsche Post DHL hat eine weitere Packstation in Bernau in Betrieb genommen. Sie befindet sich am Obi-Markt im Gewerbegebiet Rehberge. Dort können jetzt rund um die Uhr Pakete aufgegeben und abgeholt werden, teilte die Post am Mittwoch mit. „Besonders für Berufstätige ist der Paketautomat ...