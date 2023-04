Für die Einwohner von Werneuchen könnte es teuer werden: Die Stadt will die Gebühren für Trinkwasser und Abwasser rückwirkend zum 1. Januar erhöhen – bis zu 70 Prozent. In der jüngsten Sitzung der Stadtverordneten protestierten die Bürger, ein Beschluss wurde schließlich vertagt. Nun such...