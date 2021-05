Eimerweise Müll und Taubenkot sowie der Geruch von Urin in der Luft – das Fahrradparkhaus Bernau war eine Schmuddelecke. Am Dienstag kam dort endlich ein Reinigungstrupp an und rückte Müll und Exkrementen mit Wasserdruck zu Leibe.

Eigentlich sollte das Fahrrad-Parkhaus in der Zeit von 5 bis 20 U...