Wer in diesen Tagen in und um Ahrensfelde unterwegs ist, hat es nicht leicht. Die B158 ist in Richtung Blumberg wegen einer Deckensanierung gesperrt, auch der Bahnübergang an der Lindenberger Straße kann nicht passiert werden. Und nun wird auch noch in Blumberg gebaut. Der dortige Bahnübergang an...