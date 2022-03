Der Krieg in der Ukraine läuft seit einer Woche. Am 24. Februar befahl Russlands Präsident Putin den Angriff auf das osteuropäische Land. Fast genauso lange ist Ruslan Hofmann inzwischen an der polnisch-ukrainischen Grenze im Einsatz, um Kriegsflüchtlingen zu helfen. „Ich erlebe hier Dinge, di...