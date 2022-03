Einem Aufruf der Freiwilligen Feuerwehr Rüdersdorf ist die Gemeindewehrführung Ahrensfelde gefolgt und hat zusammen mit allen Ortswehren zahlreiches Material und Kleidung gesammelt. Alles werde den Einsatzkräften in der Ukraine zur Verfügung gestellt, sagte Verwaltungssprecher Daniel Ackermann am Freitag. Innerhalb kürzester Zeit wurden aus sämtlichen Wachen Haltegurte, Strahlrohre, Feuerwehr-Äxte und Einsatzkleidung zusammengestellt. Das gesamte Einsatzmaterial sei noch gut erhalten, wäre aufgrund von Neuanschaffungen aber in der nächsten Zeit ausgemustert worden, heißt es.