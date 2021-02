Der S-Bahn-Verkehr auf der Linie S2 zwischen Bernau und Berlin ist am Montagmorgen aus dem Takt geraten. Die S-Bahn Berlin gab beim Kurznachrichtendienst Twitter eine Signalstörung in Blankenburg als Ursache an. Betroffen sei auch die S 8 nach Birkenwerder.

Zugausfälle und Verspätungen

Die Folge seien Verspätungen und einige Zugausfälle gewesen. Kurz vor 8 Uhr meldete die S-Bahn Entwarnung. Die Störung sei behoben worden. Fahrgäste mussten aber auch danach noch mit einzelnen Verspätungen rechnen, hieß es.