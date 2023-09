Wo alles angefangen hat: 2001 hat Isabel Lamers in Filmpalast in Bernau „Harry Potter und der Stein der Weisen“ gesehen. Fortan wollte sie Schauspielerin werden. Inzwischen spielte sie in einem Film mit, der für die „Goldene Palme“ in Cannes nominiert war und bald geht es nach Hollywood. © Foto: Conradin Walenciak