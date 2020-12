Marie-Christin aus Blumberg ist 25 Jahre jung und arbeitet als Vertriebsinnendienstmitarbeiterin. „Ich reise unheimlich gern und viel“, schreibt sie. Außerdem ist sie auch oft sportlich unterwegs, wie zum Beispiel beim Skaten oder Fahrradfahren. „Zu meinen liebsten Hobbys zählt die Mode und Fotografie. „Im Sommer“, lässt sie uns weiter wissen, „bin ich an den schönsten Seen in Brandenburg oder springe einfach in den eigenen Gartenpool.

Genauso gern sitze ich aber auch im Kerzenlicht auf der Couch mit einen Kakao und schaue mir spannende Serien an. Wer sich bewerben möchte, schickt einfach eine Mail an sbb@moz.de. Alles Wichtige zur Aktion gibt es auf einer Themenseite.