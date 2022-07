Wer in diesen Tagen an der Baustelle der neuen Grundschule in Lindenberg vorbeifährt, könnte so seine Zweifel bekommen. Das neue Schuljahr steht bevor – und an der Ahrensfelder Straße wird noch fleißig gearbeitet. Ist die Fertigstellung gefährdet? Doch Wilfried Gehrke kann eine kleine „Entw...