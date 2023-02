In der Gemeinde Panketal werden die Schul-Kapazitäten in den kommenden Jahren deutlich erweitert. Gleich zwei Neubauten befinden sich derzeit in Planung: Die Verwaltung ist mit den Vorbereitungen für den Bau einer Grundschule an der Elbestraße beschäftigt, der Landkreis Barnim ist zudem an der E...