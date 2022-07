Der Traum vom Sechser im Lotto ist riesig. Woche für Woche versuchen Millionen von Menschen ihr Glück. Und ein paar wenige von ihnen knacken früher oder später den Jackpot.

Jubeln durfte am Wochenende ein Spieler, oder eine Spielerin, in Wandlitz . Dort war am Freitag, 22. Juli, in einem Lotto-Shop ein Tippschein für den Eurojackpot und die Zusatzlotterie Super 6 mit den sechs richtigen Endziffern abgegeben. Die damit gewonnene Summe beläuft sich auf 100.000 Euro, wie die Land Brandenburg Lotto GmbH am Montag in Potsdam mitteilte.