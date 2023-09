Nach einem sexuellen Übergriff auf eine Jugendliche in Schönow bei Bernau fahndet die Polizei weiter nach den Verdächtigen. Inzwischen liegen konkretere Täterbeschreibungen vor. Die Ermittler erhoffen sich dadurch Hinweise aus der Bevölkerung.

Was war passiert? In der Nacht zum 27. August 2023 war eine 17-Jährige gegen 0.10 Uhr in der Kantstraße kurz vor das Wohnhaus gegangen, als sich zwei dunkel gekleidete Radfahrer aus Richtung Sportplatz näherten. Einer der beiden stellte sich dann vor die junge Frau, der andere hinter sie. Anschließend berührten die Männer die Frau nach Angaben der Polizei unsittlich im Brust- und Intimbereich.

Opfer schreit laut um Hilfe

Der Jugendlichen gelang es kurz darauf, sich der Situation zu entziehen und lautstark auf sich aufmerksam zu machen. Daraufhin sprangen die Täter wieder auf ihre Mountainbikes und verschwanden vom Ort des Geschehens. Die 17-Jährige erlitt leichte Verletzungen und wurde von Rettungskräften in ein Berliner Krankenhaus gebracht.

So werden die Verdächtigen beschrieben

Die Männer werden mit einer recht stattlichen Größe von 1,90 Meter sowie sportlicher und kräftiger Figur beschrieben. „Beide sprachen Hochdeutsch und schienen auch keinen Migrationshintergrund zu haben“, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Und weiter: „Zur Bekleidung ist bekannt, dass sie dunkle Pullover mit aufgesetzter Kapuze trugen und jeweils eine schwarze Umhängetasche mit mutmaßlich weißer Aufschrift „Adidas“ oder „Champion“ bei sich hatten.“

Nun bittet die Polizei um Hinweise und fragt: Wer kennt diese Personen oder zumindest einen von ihnen? Wer hat am 27. August 2023, gegen 0.15 Uhr im Bereich der Kantstraße im Ortsteil Schönow etwas mitbekommen, was auf das beschriebene Szenario passt und kann weitere Angaben machen?