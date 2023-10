Pendler müssen auf dem östlichen Berliner Ring Geduld haben. Die viel befahrende Autobahn A10 ist an der Anschlussstelle Berlin-Hohenschönhausen teilweise gesperrt. Polizei- und Rettungskräfte sind im Einsatz.

Auf der Fahrbahn in Richtung Autobahndreieck Spreeau kam es am Donnerstagnachmittag, dem 12. Oktober, zu einem Brand an einem Pkw. Gemeldet wurde das Feuer kurz nach 16 Uhr.

Feuerwehrkräfte auf der Autobahn A10 im Einsatz

Einsatzkräfte der freiwilligen Feuerwehren Ahrensfelde und Blumberg sind derzeit im Einsatz, um das brennende Auto zu löschen. Wie die zuständige Autobahnpolizei Bernau auf Nachfrage mitteilt, ist dabei niemand verletzt worden.

Der brennende Wagen steht auf dem Standstreifen. Der Verkehr wird an der Unglücksstelle über den linken Fahrstreifen vorbeigeführt. Dennoch kann es aufgrund des hohen Verkehrsaufkommens zu Stau kommen.