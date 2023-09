Die mehrwöchige Vollsperrung der B158 in den Sommerferien zwischen Ahrensfelde und Blumberg ist gerade erst vorbei, da müssen sich Autofahrer bereits auf die nächste Vollsperrung einstellen. Die wird allerdings deutlich kürzer ausfallen.

Wie die Stadtverwaltung in Werneuchen am Mittwoch (13. September) mitteilte, habe der Landesbetrieb Straßenwesen dringende Baumfällarbeiten am Bahnübergang zwischen Seefeld und Werneuchen angekündigt. Dafür sei eine Vollsperrung nötig

Nach Angaben aus Werneuchen sollen die Arbeiten am Dienstag, 19. September, zwischen 9 und 14 Uhr erledigt werden.

Die Umleitung wird in dieser Zeit über die Tanklagerstraße und Krummenseer Chaussee erfolgen „und sich auf die unbedingt notwendige Zeit beschränken“, so die Information aus der Stadtverwaltung in Werneuchen.