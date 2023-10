Eine weitere Baustelle bremst Autofahrer in Bernau in den kommenden Wochen aus. Wie der Landesbetrieb für Straßenwesen mitteilt, wird die Ladeburger Chaussee (L31) für Bauarbeiten gesperrt.

Nach Angaben von Landesbetriebssprecher Steffen Streu ist unter anderem geplant, den Asphaltbelag von der Kreuzung Jahnstraße (L200) bis zum Krankenhaus zu ersetzen. Außerdem ist die Erneuerung der Verkehrsinsel an der Kreuzung zur L200 vorgesehen.

Vollsperrung zum Schutz der Bauleute

Beginnen sollen die Bauarbeiten, die „zum Schutz der Bauleute“ unter Vollsperrung erfolgen, bereits am Montag, 16. Oktober. Bislang war man in Bernau davon ausgegangen, dass sie erst in den Herbstferien, die eine Woche später beginnen, erfolgen. Beendet werden die Bauarbeiten laut Landesbetrieb Anfang November. Ein konkretes Datum nannte Sprecher Streu in der Mitteilung nicht.

Der Verkehr soll während der Bauzeit über die Jahnstraße, die Rüdnitzer Chaussee und die Sachtelebenstraße umgeleitet werden. „Die beiden Haltestellen der Barnimer Busgesellschaft werden in der Puschkinstraße eingerichtet“, so Steffen Streu.

So sind Krankenhaus und Rollbergeck erreichbar

Das Krankenhaus Bernau und das Ärztehaus können nur aus Richtung Ladeburg über die Umleitung Sachtelebenstraße erreicht werden. Für die Gebäude und Einrichtungen des Rollbergecks sollen je nach Baufortschritt unterschiedliche Zufahrtsmöglichkeiten geschaffen werden.

Bürgermeister André Stahl (Linke) kündigte in der jüngsten Stadtverordnetenversammlung an, dass nach Abschluss der Bauarbeiten das neue Parkhaus an der künftigen Bernau-Arena eröffnet werden soll.