Abgeholzt: Mitte September wurde am neuen Bouleplatz in der Schönerlinder Straße in Schönow der Rotdorn gefällt. Laut Ortsvorsteher Sven Grosche sei der Baum geschädigt gewesen. Ersatzpflanzungen wurden vorgenommen, weitere Sträucher sollen auf dem Gelände ebenfalls gepflanzt werden. © Foto: privat