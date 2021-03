Am Donnerstag entscheidet sich die kommunalpolitische Zukunft von Petér Vida in Bernau. Abgeordnete mehrerer Fraktionen haben den Antrag gestellt, das populärste Gesicht von BVB/Freie Wähler im Land Brandenburg als Vorsitzenden der Stadtverordnetenversammlung abwählen zu lassen. Sie werfen Vida mangelnde Unparteiischkeit und mangelnden Respekt gegenüber Stadtverordneten und Mitarbeitern des Stadtverwaltung vor.

Péter Vida weist Kritik an seiner Amtsführung zurück

Vida selbst weist die Vorwürfe weiterhin zurück und vermutet andere Motive hinter dem Abwahlantrag. Bereits vor knapp zwei Wochen bot er den Stadtverordneten klärende Gespräche an. Gebracht haben sie Vida offenbar wenig. „Die bisher geführten Gespräche bestätigen meine Sorge, dass der Abwahlantrag parteipolitische Motive hat, die in weiten Teilen außerhalb der Stadtverordnetenversammlung liegen. Fachliche Kritik an der Sitzungsleitung und Beachtung der Geschäftsordnung sowie der Gesetze wurde nicht vorgebracht“, erklärte der Politiker, der auch Fraktionschef von BVB/Freie Wähler im Potsdamer Landtag ist, am Montag in einer persönlichen Erklärung.

Stärkste Fraktion beansprucht Posten für sich

Parteipolitischer Schlagabtausch sei Teil des politischen Geschäfts, dürfe aber nicht zur Beschädigung des Amtes als solches führen, so Vida. „Bei der Kommunalwahl haben die Wähler BVB/Freie Wähler zur stärksten Kraft gewählt und mir als Kandidaten mit einer Verdreifachung der Stimmen ein klares Mandat erteilt. Es ist demokratische Gepflogenheit, dass die stärkste parlamentarische Kraft den Vorsitzenden der Stadtverordnetenversammlung stellt“, beansprucht der umstrittene Stadtverordnetenvorsitzende das Amt weiterhin für sich.

Kritiker machen keinen Vorschlag für Nachfolge

Er sei darüber hinaus verwundert, dass in dem Neuwahlantrag kein Wahlvorschlag für eine andere Person enthalten ist. „Entweder, weil man annimmt, dass ich im Amt bleibe oder weil die Antragsteller einen Kandidaten spontan in der Sitzung präsentieren wollen. Letzteres wäre befremdlich.“ Den Bürgern und der Öffentlichkeit vorher nicht zu sagen, wer Vorsitzender der Stadtverordnetenversammlung werden soll, „wird dem Anspruch auf Information, Transparenz und Demokratie nicht gerecht“, so Vida.

Vida schreibt in seiner Erklärung, in den vergangenen Tagen viel Zuspruch aus der Bevölkerung erfahren zu haben. „Die Menschen wollen eine Stadtverordnetenversammlung, die Themen bearbeitet und Inhalte voranbringt. Daran will ich mich messen lassen. Personalpolitische Auseinandersetzungen und gegenseitige Vorwürfe sollten nicht im Fokus stehen. Ich bin bereit, zum Wohle der Stadt und ihrer Bürger zu arbeiten und reiche symbolisch allen Stadtverordneten die Hand“, heißt es weiter.

Sollten die Stadtverordneten mehrheitlich für die Abwahl stimmen, wird Vida wohl Fraktionsvorsitzender von BVB/Freie Wähler im Stadtparlament werden. Thomas Strese würde dafür zurück ins Glied rücken.