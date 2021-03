Im Bürgerpark in Wandlitz wird bald gebaut. In zentraler Lage in der Gemeinde – in der Kirchstraße 11 direkt am Wandlitzer See – entsteht ein Hospiz, betrieben von der Hoffnungstaler Stiftung Lobetal. „Ein Ort des Lebens“, nennt Geschäftsführer Martin Wulff das Vorhaben. „Das zeichnet ...