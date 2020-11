Die Umstellung der Versorgungsspannung im Mittelspannungsverteilnetz steht in der Region Panketal bevor. Wie die E.dis mitteilt, sind die Haushaltskunden von der Spannungsumstellung nicht betroffen. Auch für die elektrischen Geräte der Haushaltskunden bestehe keine Gefahr. Lediglich eine kurze Umschaltung am Ortsnetztransformator führe zu einer technisch notwendigen kurzen Versorgungsunterbrechung.

Umstellung startet am 9. November

Die Umstellung startet am 9. November und endet planmäßig am 18. November. Für Hinweise und Rückfragen wird die Hotline 03361 3199000 eingerichtet.

In Vorbereitung auf die Umstellung wurden rund 60 Transformatoren-Stationen überprüft. Darüber hinaus wurden zwei Kabelstrecken, von denen eine das Umspannwerk Bernau in das Mittelspannungsnetz einbindet, ausgetauscht. Außerdem wurden umfangreiche Umbauarbeiten in den Umspannwerken Bernau und Blumberg durchgeführt.