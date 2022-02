Orkantief Zeynep hat in der Nacht zu Sonnabend auch über dem Niederbarnim gewütet und für hunderte Feuerwehreinsätze gesorgt. Allein die Bernauer Feuerwehr registrierte bis Sonnabendmittag mehr als 50 Einsätze. Die Einsatzkräfte in Wandlitz zählten sogar doppelt so viele. Die Feuerwehren im A...